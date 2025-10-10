Скільки може тривати відновлення електропостачання після обстрілу?

Масовані удари Росії по енергетиці України є цілком прогнозованими, тож українцям варто готуватися до подальших знеструмлень. Про це розповів у коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Андрій Закревський.

Експерт говорить, що спираючись на досвід відновлення після надзвичайних ситуацій раніше, енергетики можуть впоратися з відновленням пошкоджень за кілька тижнів.

Андрій Закревський заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України На Чернігівщині в липні були три буревії, які знеструмлювали тисячі абонентів. Але тоді це не підігрівалося ніякими страхами осінньо-зимового періоду. Починали ремонтувати й перші села підключати за шість годин, а потім протягом двох тижнів всю негоду долали, а потім знову шквал був і знову долали. На це ніхто не звертав уваги. Повірте мені, тиждень-два і буде все відремонтовано повністю. Головне зараз бути відвертими один перед одним, гуртуватися й розуміти, що налякати Путіну нас вже просто нічим.

Що потрібно зробити для підготовки до складної зими?

Росія нарощує свій енергетичний терор, тож українці мають готуватися до його наслідків. Експерт Андрій Закревський радить перевірити готовність до роботи наявних альтернативних джерел живлення, як-от зарядні станції чи генератори.

З огляду на значну вартість електроопалення, альтернативою для жителів приватного сектору можуть стати газові балони. Українцям у прифронтових регіонах варто звертатися за допомогою до місцевої влади, аби отримати безкоштовний газ у балонах.

Зауважимо! Цією програмою можуть скористатися жителі Донецької, Сумської, Харківської та Херсонської областей.

Також на перспективу Андрій Закревський рекомендує українцям звернутися до програми пільгових кредитів на закупівлю сонячних панелей 5-7-9%.

Де найскладніша ситуація з відключеннями світла?