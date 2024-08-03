Хто матиме безкоштовний газ

На спеціальній нараді під головуванням віцепрем’єрки Ірини Верещук було ухвалено рішення включити Херсонську область до списку регіонів, які забезпечуватимуться гуманітарним газом.

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Тепер до цього списку входять чотири області: Харківська, Сумська, Донецька та Херсонська.

В межах низки нарад уряд ухвалив рішення про впровадження експериментального проєкту із забезпечення скрапленим газом населення прифронтових територій.

Урядовці обговорили погодження доопрацьованого проєкту постанови з зацікавленими органами та міжнародними партнерами, а також розглянули технічні аспекти реалізації проєкту.

До слова! Експериментальний проєкт курує Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук. Його розробку здійснює Міненергетики спільно з Мінреінтеграції та іншими зацікавленими міністерствами й відомствами. Наразі проєкт переданий до Секретаріату Кабінету Міністрів для подальшого розгляду урядом.