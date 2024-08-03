Кто будет иметь бесплатный газ

На специальном совещании под председательством вице-премьера Ирины Верещук было принято решение включить Херсонскую область в список регионов, которые будут обеспечиваться гуманитарным газом.

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Теперь в этот список входят четыре области: Харьковская, Сумская, Донецкая и Херсонская.

В рамках ряда совещаний правительство приняло решение о внедрении экспериментального проекта по обеспечению сжиженным газом населения прифронтовых территорий.

Чиновники обсудили согласование доработанного проекта постановления с заинтересованными органами и международными партнерами, а также рассмотрели технические аспекты реализации проекта.

К слову! Экспериментальный проект курирует Вице-премьер-министр Ирина Верещук. Его разработку осуществляет Минэнергетики совместно с Минреинтеграции и другими заинтересованными министерствами и ведомствами. Сейчас проект передан в Секретариат Кабинета Министров для дальнейшего рассмотрения правительством.