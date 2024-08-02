Когда будет повышение тарифов

Согласно прогнозу НБУ, большинство тарифов до конца нынешнего года должны оставаться без изменений. Однако, в 2025 году газ и отопление могут подорожать.

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Мораторий на повышение отдельных тарифов на услуги ЖКХ для населения еще некоторое время будет ограничивать рост административных цен. Однако их постепенное приведение к рыночным уровням, которое, согласно предположениям, начнется с 2025 года, станет весомым проинфляционным фактором в 2025 – 2026 годах,

– говорится в "Инфляционном отчете" НБУ.

Подорожание в первую очередь связано с состоянием украинской энергосистемы и сложностями с наполнением госбюджета. Однако, процесс увеличения тарифов повлечет за собой негативные последствия. Речь идет, частности, об усилении инфляционного давления.

Рост тарифов также повлечет увеличение потребности населения в субсидиях. То есть, с другой стороны, государство несет убытки при внедрении такой политики.

Более длительная отсрочка решений по приведению тарифов на услуги ЖКХ в соответствие с экономически обоснованными уровнями приведет к более низкому уровню инфляции, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний,

– сообщает НБУ.

Напомним! Тариф на газ должен оставаться неизменным до мая 2025 года.