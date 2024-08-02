Как вырос объем покупки валюты

Объем покупки вырос на 14,9% по сравнению с июнем, когда украинцы приобрели 972 миллиона долларов. А уже в июле украинцы купили рекордный объем валюты за почти 12 лет – 2,775 миллиарда долларов. При этом, чистая покупка валюты составила 1,117 миллиарда долларов.

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Заметьте! В ноябре 2012 года этот показатель составлял 1,523 миллиарда долларов.

В то же время население Украины в июле 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,658 миллиарда долларов (в эквиваленте).

Интересно! По данным НБУ, за период январь-июнь 2024 года объем наличной валюты вне банков вырос на 7,9 миллиарда долларов. Всего у населения и бизнеса может быть более 120 миллиардов долларов. Таким образом, иностранная валюта (доллары и евро) остается основной формой сбережений украинцев.