Как вырос объем покупки валюты
Объем покупки вырос на 14,9% по сравнению с июнем, когда украинцы приобрели 972 миллиона долларов. А уже в июле украинцы купили рекордный объем валюты за почти 12 лет – 2,775 миллиарда долларов. При этом, чистая покупка валюты составила 1,117 миллиарда долларов.
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В то же время население Украины в июле 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,658 миллиарда долларов (в эквиваленте).