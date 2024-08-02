Як зріс обсяг купівлі валюти

Обсяг купівлі зріс на 14,9% порівняно з червнем, коли українці придбали 972 мільйони доларів. А вже у липні українці купили рекордний обсяг валюти за майже 12 років – 2,775 мільярда доларів. При цьому, чиста купівля валюти склала 1,117 мільярда доларів.

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Зауважте! У листопаді 2012 року цей показник становив 1,523 мільярда доларів.

Водночас населення України в липні 2024 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,658 мільярда доларів (в еквіваленті).

Цікаво! За даними НБУ, за період січень-червень 2024 року обсяг готівкової валюти поза банками зріс на 7,9 мільярда доларів. Загалом у населення та бізнесу може бути понад 120 мільярдів доларів. Таким чином, іноземна валюта (долари та євро) залишається основною формою заощаджень українців.