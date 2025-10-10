Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів в етері 24 Каналу, що більшість об'єктів енергетики мають кілька рівнів захисту. Мовиться, зокрема про ключові трансформатори.

Чи готова Україна до атак Росії по енергетиці?

Олександр Харченко зауважив, що захист, який мають певні об'єкти нашої енергетики, не здатен протистояти 2 – 3 балістичним ракетам в одну точку. Росіяни вже завдавали таких ударів по Києву. Це призвело до масштабних руйнувань і складної роботи з відновлення того, що можливо.

Але захист другого рівня і навіть першого значно пом'якшує результати атак. Московити зараз добре розуміють, що там, де раніше вони завдавали удар 1 дроном чи ракетою й об'єкт просто переставав працювати, то зараз на кожен такий об'єкт вони витрачають десятки дронів і ракет для того, щоб досягти того ж ефекту,

– сказав він.

Тому, за словами директора Центру досліджень енергетики, сподівання росіян домогтися мегапроблем для України даремні.

Все тому, що, попри непросту ситуацію з енергетикою, ситуація керована. Є державні компанії, які відповідають за електроенергію та газопостачання, тому тривають активні роботи з відновлення, які мають бути успішними.

Як Росія руйнує українську енергетику?