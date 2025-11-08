Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Що відомо про повітряну тривогу?
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
КАБи на Донеччину. КАБи на Сумщину. БпЛА в Новгород-Сіверському та Корюківському районах Чернігівської області, курс південно-західний. БпЛА в Павлоградському районі Дніпропетровської області, курс на Павлоград з півночі. БпЛА на Полтавщині, курс на Дніпропетровщину.
