Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про повітряну тривогу?

20:37, 8 листопада

КАБи на Донеччину.

20:16, 8 листопада

КАБи на Сумщину.

19:50, 8 листопада

БпЛА в Новгород-Сіверському та Корюківському районах Чернігівської області, курс південно-західний.

19:28, 8 листопада

БпЛА в Павлоградському районі Дніпропетровської області, курс на Павлоград з півночі.

19:07, 8 листопада

БпЛА на Полтавщині, курс на Дніпропетровщину.