Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

Что известно об обстрелах Черниговщины?

Днем 8 ноября российская армия атаковала объект энергетической инфраструктуры в Корюковке.

А в ночь на 9 ноября беспилотники ударили по одному из предприятий.

Было несколько попаданий. Возник пожар, который потушили пожарные,

– сообщил Чаус.

Всего за минувшие сутки в Черниговской области зафиксировали 44 обстрела и 73 взрыва.

Обстрелы Черниговщины / Фото ГСЧС

Обстрелы Украины: последние новости