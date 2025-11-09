Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Що відомо про обстріли Чернігівщини?

Вдень 8 листопада російська армія атакувала об'єкт енергетичної інфраструктури в Корюківці.

А у ніч на 9 листопада безпілотники вдарили по одному із підприємств.

Було декілька влучань. Виникла пожежа, яку загасили вогнеборці,

– повідомив Чаус.

Загалом за минулу добу у Чернігівській області зафіксували 44 обстріли та 73 вибухи.

Обстріли Чернігівщини / Фото ДСНС

