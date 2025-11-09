Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
Що відомо про обстріли Чернігівщини?
Вдень 8 листопада російська армія атакувала об'єкт енергетичної інфраструктури в Корюківці.
А у ніч на 9 листопада безпілотники вдарили по одному із підприємств.
Було декілька влучань. Виникла пожежа, яку загасили вогнеборці,
– повідомив Чаус.
Загалом за минулу добу у Чернігівській області зафіксували 44 обстріли та 73 вибухи.
Обстріли Чернігівщини / Фото ДСНС
Обстріли України: останні новини
Звечора 8 листопада Росія запустила по Україні 69 ударних безпілотників. ППО збила або подавила 34 ворожі БпЛА на півночі та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.
Зокрема, 9 листопада Росія обстріляла Одещину. Пошкоджено житлові будинки, гараж, газову трубу.
Атака продовжилася й на ранок. В Одеській області о 10 годині пролунав новий вибух.