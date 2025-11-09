Про це пише 24 Канал із посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Які наслідки атаки на Одеську область?

Уночі ворог тероризував Одещину ударними дронами. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей, проте уламками ворожих дронів пошкоджено приватні домоволодіння.

Наслідки ворожого обстрілу Одеської області / Фото ДСНС

Зруйновано гараж і дахи двох житлових будинків. Виниклі пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники,

– пояснив Олег Кіпер.

Рятувальники наголосили, що внаслідок ударів пошкоджень зазнала газова труба, через що сталося загоряння. Від ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 12 вогнеборців.

Які регіони України обстріляла Росія?