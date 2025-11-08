Про це пише 24 Канал з посиланням на Запорізьку ОВА.

Яка причина вибухів на Запоріжжі?

Повітряну тривогу по всій Запорізькій області оголосили 21:41 8 листопада. Вона, ймовірно, пов'язана із загрозою застосування ударних БпЛА.

Вже за хвилину очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про вибухи у регіоні.

Працює наша ППО! До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– написав Федоров.

Наразі немає подробиць щодо наслідків атаки. У разі оголошення тривоги у вашому регіоні варто якомога швидше прямувати в укриття і залишатися там до відбою загрози.

Останні атаки росіян на Запоріжжя