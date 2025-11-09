Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Exilenova+.

Что известно о взрывах в Казани?

В ночь на 9 ноября жители Казани слышали взрывы. По сети распространялись видео с факелом над одним из заводов в городе.

По данным пабликов, вероятно, речь идет о "Казаньоргсинтез" – одного из крупнейших производителей полиэтилена в России.

Вспышка возле Казани после взрывов: смотрите видео

Пожар в районе "Казаньоргсинтез" / Фото из телеграма Exilenova+

Интересно то, что предприятие является ключевым производителем полиэтилена и продуктов органической химии, таких как этилен, этиленоксид, фенол, ацетон и полиэтиленовые трубы.

Пока ситуацию не комментировали, поэтому причины возгорания неизвестны.

Что еще взрывалось в России?