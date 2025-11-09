Про це пише 24 Канал з посиланням на Exilenova+.

Що відомо про вибухи в Казані?

У ніч проти 9 листопада мешканці Казані чули вибухи. Мережею ширились відео з факелом над одним із заводів в місті.

За даними пабліків, ймовірно, йдеться про "Казаньоргсинтез" – одного з найбільших виробників поліетилену в Росії.

Спалах біля Казані після вибухів: дивіться відео

Пожежа в районі "Казаньоргсинтез" / Фото з телеграму Exilenova+

Цікаво те, що підприємство є ключовим виробником поліетилену і продуктів органічної хімії, таких як етилен, етиленоксид, фенол, ацетон і поліетиленові труби.

Наразі ситуацію не коментували, тому причини займання невідомі.

