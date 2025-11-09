Про це пише 24 Канал з посиланням на Exilenova+.
Що відомо про вибухи в Казані?
У ніч проти 9 листопада мешканці Казані чули вибухи. Мережею ширились відео з факелом над одним із заводів в місті.
За даними пабліків, ймовірно, йдеться про "Казаньоргсинтез" – одного з найбільших виробників поліетилену в Росії.
Спалах біля Казані після вибухів: дивіться відео
Пожежа в районі "Казаньоргсинтез" / Фото з телеграму Exilenova+
Цікаво те, що підприємство є ключовим виробником поліетилену і продуктів органічної хімії, таких як етилен, етиленоксид, фенол, ацетон і поліетиленові труби.
Наразі ситуацію не коментували, тому причини займання невідомі.
Що ще вибухало в Росії?
У Таганрозі 9 листопада сталася пожежа, яка призвела до перебоїв зі зв'язком, світлом і водою. Місцеві ресурси припускають, що загорітися міг трансформатор на підстанції.
У Воронежі цієї ж ночі пролунали вибухи, після яких загорілася місцева ТЕЦ. У місті зафіксували проблеми зі світлом. Це головна теплова станція міста.
Напередодні в Бєлгороді сталось влучання по ТЕЦ "Луч", через що 20 тисяч жителів стикнулися з блекаутом.