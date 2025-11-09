Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Що відомо про атаку на Воронеж?

Приблизно о 3:40 у Воронезькій області оголосили ракетну небезпеку.

Уже згодом місцеві почали бідкатися про вибухи, а їх було щонайменше 5 – 6. Після них у небі бачили заграву та яскраві спалахи у небі. Кажуть, горить ТЕЦ.

Ба більше, у деяких будинках почалися проблеми зі світлом.

За даними російських телеграм-каналів, так працювала російська "певео" і "збила" кілька повітряних цілей.

4 рази п**дануло! Все, більше нічого не буде? А я зняти хотів!

– бідкається мешканець Воронежа.

Обережно, нецензурна лексика! Атака на Воронеж: дивіться відео

Згідно з аналізом видання ASTRA, під атаку потрапила саме Воронезька ТЕЦ-1, яка розташована за адресою вулиця Лебедєва, 2 у Воронежі.

Це найбільший постачальник тепла для житлових будинків та великих підприємств. Станція забезпечує тепловою енергією 4 райони міста – Лівобережний, Залізничний, Ленінський та Центральний, а також понад тисячу підприємств, у тому числі найбільший воронезький завод – "Воронежсинтезкаучук".

Довідково. Ця теплоелектроцентраль, згідно з відкритими даними, входить до складу АТ "РІР Енерго". Встановлена ​​електрична потужність – 378,3 мегавата, теплова потужність – 1389,3 гігакалорії за годину. Кількість співробітників – 430 осіб.

