Що відомо про атаку на Воронеж?
Приблизно о 3:40 у Воронезькій області оголосили ракетну небезпеку.
Уже згодом місцеві почали бідкатися про вибухи, а їх було щонайменше 5 – 6. Після них у небі бачили заграву та яскраві спалахи у небі. Кажуть, горить ТЕЦ.
Ба більше, у деяких будинках почалися проблеми зі світлом.
За даними російських телеграм-каналів, так працювала російська "певео" і "збила" кілька повітряних цілей.
4 рази п**дануло! Все, більше нічого не буде? А я зняти хотів!
– бідкається мешканець Воронежа.
Обережно, нецензурна лексика! Атака на Воронеж: дивіться відео
Згідно з аналізом видання ASTRA, під атаку потрапила саме Воронезька ТЕЦ-1, яка розташована за адресою вулиця Лебедєва, 2 у Воронежі.
Це найбільший постачальник тепла для житлових будинків та великих підприємств. Станція забезпечує тепловою енергією 4 райони міста – Лівобережний, Залізничний, Ленінський та Центральний, а також понад тисячу підприємств, у тому числі найбільший воронезький завод – "Воронежсинтезкаучук".
Довідково. Ця теплоелектроцентраль, згідно з відкритими даними, входить до складу АТ "РІР Енерго". Встановлена електрична потужність – 378,3 мегавата, теплова потужність – 1389,3 гігакалорії за годину. Кількість співробітників – 430 осіб.
Вибухи у Росії: останні новини
Увечері 8 листопада у Бєлгороді були ракетні удари по ТЕЦ "Луч". Це спричинило блекаути в частині міста.
Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц розповів 24 Каналу, що у Росії єдина енергосистема. Там є можливість перенаправляти потужності з однієї частини країни до іншої, але якщо атаки по енергетиці будуть системними та частими, то можна очікувати тривалий блекаут і в Москві.
6 листопада дрони ГУР атакували нафтохімічний завод у Башкортостані. Там виготовляли продукцію для російської армії та ОПК.