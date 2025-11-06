Українські дрони регулярно атакують ворожі підстанції у різних регіонах Росії. Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц розповів 24 Каналу, що у росіян єдина енергосистема. Там можливо перенаправляти потужності з однієї частини Росії до іншої, але якщо атаки по енергетиці будуть системними та частими, то на Москву може очікувати тривалий блекаут.

Дивіться також Україна занурить москвичів у глибоку пітьму: коли це може статись та чого чекати від росіян

Що загрожує російській енергетиці?

Ігор Ліпсіц зауважив, що у різних регіонах Росії зараз серйозний дефіцит електроенергії. Є моменти, коли споживання енергії перевищують спроможності її генерування.

Але (у росіян – 24 Канал) є система перенаправлення з регіону в регіон залежно від того, де пікове навантаження, а де ще є запас потужностей. Удари по підстанціях руйнують можливості перенаправлення електроенергії. Це загострює енергетичну кризу у Росії,

– сказав він.

Крім того, така робота безпілотників сприяє тому, що росіяни змушені призупиняти свої промислові підприємства. Тому, на думку доктора економічних наук, Україні не варто недооцінювати атаки по енергетичній системі Росії.

Кремлю зараз загрожує блекаут у Москві, адже саме там – центр всієї економіки. Така ситуація може вплинути на банківську систему, зокрема припиняють роботу банкомати, люди не зможуть оплачувати товари у магазинах та знімати кошти.

У Росії проблеми з електропостачанням: останні новини