Украинские дроны регулярно атакуют вражеские подстанции в разных регионах России. Доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал 24 Каналу, что у россиян единая энергосистема. Там возможно перенаправлять мощности из одной части России в другую, но если атаки по энергетике будут системными и частыми, то Москву может ожидать длительный блэкаут.

Что грозит российской энергетике?

Игорь Липсиц отметил, что в разных регионах России сейчас серьезный дефицит электроэнергии. Есть моменты, когда потребление энергии превышают способности ее генерирования.

Но (у россиян – 24 Канал) есть система перенаправления из региона в регион в зависимости от того, где пиковая нагрузка, а где еще есть запас мощностей. Удары по подстанциям разрушают возможности перенаправления электроэнергии. Это обостряет энергетический кризис в России,

– сказал он.

Кроме того, такая работа беспилотников способствует тому, что россияне вынуждены приостанавливать свои промышленные предприятия. Поэтому, по мнению доктора экономических наук, Украине не стоит недооценивать атаки по энергетической системе России.

Кремлю сейчас грозит блэкаут в Москве, ведь именно там – центр всей экономики. Такая ситуация может повлиять на банковскую систему, в частности прекращают работу банкоматы, люди не смогут оплачивать товары в магазинах и снимать средства.

В России проблемы с электроснабжением: последние новости