Блэкауты в России могут быть хуже украинских: эксперт назвал самый уязвимый регион

Какие блэкауты возможны в России?
Энергосистема в России, в отличие от украинской, имеет возможность временной балансировки, поскольку страна имеет много часовых поясов. Об этом в медиацентре Украина рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, передает 24 Канал.
То есть в России в часы пик могут происходить перетоки электроэнергии от одного региона к другому, когда меняются часовые пояса.
Однако сейчас удары ВСУ выбивают структуру, которая поставляет электричество между часовыми поясами. Когда эти удары достигнут критического предела, в России начнутся масштабные блэкауты.
Прежде всего, по словам эксперта, пострадает Южный энергетический округ, который был исторически слабым. А потом к нему добавились оккупированные территории Украины, куда тоже нужно поставлять электричество. Поэтому проблем в округе хватает.
Когда мы отобьем реально высоковольтные подстанции, которые позволяют перекачивать электроэнергию из округа в округ, то в Южном округе будут отключения более интенсивные, чем в Украине,
– заверил Харченко.
Эксперт отметил, что ждать этого недолго. Ведь, по его подсчетам, ВСУ уже приблизили блэкаут в южной части России на 60%.
Возможен ли блэкаут в Москве?
Однако, по словам эксперта, такую же тактику нельзя применить к Москве.ведь российская столица имеет отдельную систему высоковольтного энергообеспечения. У нее есть внутренняя генерация. Однако Москва так же уязвима.
Поразить Москву не так просто, ведь она хорошо защищена. Но это мегаполис на 12 с половиной миллионов человек. Там огромное потребление и огромная уязвимость из-за этого,
– добавил Харченко.
Он подчеркнул, что. Украина хорошо знает энергосистему России, не хуже, чем она украинскую, поэтому знает, как ее поразить.
Где уже были блэкауты в России?
Заметим, что в России уже были отключения света после атак дронов. В понедельник, 3 ноября, повреждениям подверглась электроподстанция в Курской области, из-за чего ввели аварийные отключения, по словам губернатора региона Александра Хинштейна.
- Известно, что в результате дронового удара пострадала электроподстанция в Рыльске.
- Аварийные отключения света ввели в трех районах Курщины – Рыльском, Глушковском и Кореневском.
Тогда без электроэнергии остались более 16 тысяч потребителей.
Отключение света в Украине: последние новости
В четверг, 6 ноября, в Украине вводят ограничение потребления электроэнергии. Все области страны будут ограничивать по графикам почасовых отключений (ГПВ). Причиной таких действий остаются разрушительные последствия массированных российских ракетных и дроновых ударов по украинским энергообъектам.
Для бытовых потребителей отключения будут продолжаться в течение дня – с 08:00 до 22:00, в зависимости от региона, ориентировочно в объеме от 0,5 до 2 очередей. Также ограничения мощности введут и для промышленных предприятий.
Продолжительность и количество отключений могут меняться в течение суток в зависимости от состояния энергосистемы. Актуальные графики следует проверять на сайтах или официальных страницах облэнерго.