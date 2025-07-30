Разрешенный уровень потребления света в Украине?

Она составляет 5 киловатт на каждого потребителя, передает 24 Канал со ссылкой на компанию ДТЭК "Киевские электросети" в Faecebook.

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Под сообщением одного из постов к компании обратилась украинка. Она спросила о минимальной мощности для частных домов.

Читала, что НКРЕКП установила минимальную мощность для частных домов на уровне 5 киловатт. Почему тогда это не выполняется?

– написала пользовательница соцсети.

Она сообщила, что ее семья живет в городе Яготин (Бориспольский район Киевской области). И разрешенная мощность дома – 3 киловатта.

В ДТЭК не оставили комментарий без ответа. В частности жители Яготина предложили оставить адрес ее дома.

Если есть конкретный адрес или пример, где минимальная мощность не соответствует указанным 5 кВт, пожалуйста, предоставьте детали – проверим ситуацию,

– заверили в компании.

Впоследствии в ДТЭК порекомендовали потребителю обратиться к коллегам в Киевской области, ведь именно эти специалисты обслуживают город только Киев. А работники Киевской области смогут установить истинную причину того, почему в доме минимальная мощность электроэнергии меньше утвержденной мощности.

Обратите внимание! То есть минимальная мощность действительно должна соответствовать указанным 5 киловаттам, а если показатель отличается, то следует обратиться за помощью к ДТЭК, которые обслуживают конкретные населенные пункты.