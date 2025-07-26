Как можно экономить на электроэнергии
В летнюю жару украинцы активно пользуются кондиционерами, что нередко оборачивается ощутимым увеличением счетов за электроэнергию. Впрочем ДТЭК напоминают, что при условии правильного использования техники можно сохранить комфорт в доме и избежать переплат, передает 24 Канал.
Читайте также Как пенсионеру оформить субсидию и какие документы нужны
Энергетики рекомендуют устанавливать кондиционер на 24 – 26 °C, ведь этого вполне достаточно для прохлады в комнате без лишней нагрузки на прибор. Если же снижать температуру ниже 22 °C, то кондиционер начинает потреблять больше электроэнергии.
Обратите внимание! Из-за этого суммы в платежках могут вырасти на 8% за каждый дополнительный градус.
Таким образом, чтобы кондиционер работал эффективнее, а расходы на электроэнергию не росли, специалисты советуют:
- в дневное время закрывать окна и закрывать шторы, особенно с солнечной стороны;
- использовать специальные солнцезащитные пленки: они помогают сохранять прохладу в комнате без дополнительных затрат электроэнергии.