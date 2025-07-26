Як можна економити на електроенергії?

У літню спеку українці активно користуються кондиціонерами, що нерідко обертається відчутним збільшенням рахунків за електроенергію. Втім ДТЕК нагадують, що за умови правильного використання техніки можна зберегти комфорт у домі й уникнути переплат, передає 24 Канал.

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Енергетики рекомендують встановлювати кондиціонер на 24 – 26 °C, адже цього цілком достатньо для прохолоди в кімнаті без зайвого навантаження на прилад. Якщо ж знижувати температуру нижче 22 °C, то кондиціонер починає споживати більше електроенергії.

Зверніть увагу! Через це суми у платіжках можуть зрости на 8% за кожен додатковий градус.

Таким чином, аби кондиціонер працював ефективніше, а витрати на електроенергію не зростали, фахівці радять: