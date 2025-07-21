Як пенсіонеру оформити субсидію?

Отримати субсидію можуть пенсіонери, якщо їхня плата за комунальні послуги вища за визначений для них обов'язковий платіж. Він розраховується індивідуально за встановленою формулою, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Дію".

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Для оформлення субсидії пенсіонеру знадобляться такі документи:

  • заява, у якій зазначаються усі комунальні послуги, якими користується людина;
  • декларація про доходи;
  • інколи також додаткові документи, наприклад, договір найму для орендованої квартири або довідка про місце проживання для ВПО.

Подати документи на оформлення субсидії пенсіонер може у кілька способів:

  • у центрі надання адміністративних послуг (ЦНАПі);
  • у Пенсійному фонді (особисто в сервісному центрі або онлайн на порталі електронних послуг ПФУ чи у застосунку "Дія");
  • надіславши листа до Пенсійного фонду поштою;
  • звернувшись до уповноваженої особи у сільській чи селищній раді.

Важливо! ПФУ після отримання документів розглядає заяву та перевіряє декларацію, після чого приймає рішення про призначення субсидії. Однак у за наявності заборгованості у знижці на оплату комунальних послуг можуть відмовити.

Як пенсіонеру продовжити субсидію?

Пенсійний фонд автоматично призначає субсидію на наступний сезон, якщо в попередньому сезоні особа отримувала пільгу.

  • Однак у деяких випадках потрібно подавати нову заяву кожного сезону:
  • за наявності у складі сім'ї ВПО;
  • коли субсидія призначається для орендованої квартири чи будинку;
  • якщо надається пільга на скраплений газ, тверде чи рідке пічне паливо.

Варто знати! Пенсійний фонд має протягом 3 днів з моменту ухвалення рішення про призначення субсидії повідомити про це отримувача пільги.