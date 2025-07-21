Как пенсионеру оформить субсидию?

Получить субсидию могут пенсионеры, если их плата за коммунальные услуги выше определенного для них обязательный платеж. Он рассчитывается индивидуально по установленной формуле, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Дію".

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Для оформления субсидии пенсионеру понадобятся следующие документы:

заявление, в котором указываются все коммунальные услуги, которыми пользуется человек;

декларация о доходах;

иногда также дополнительные документы, например, договор найма для арендованной квартиры или справка о месте жительства для ВПО.

Подать документы на оформление субсидии пенсионер может несколькими способами:

в центре предоставления административных услуг (ЦПАУ);

в Пенсионном фонде (лично в сервисном центре или онлайн на портале электронных услуг ПФУ или в приложении "Дія");

отправив письмо в Пенсионный фонд по почте;

обратившись к уполномоченному лицу в сельском или поселковом совете.

Важно! ПФУ после получения документов рассматривает заявление и проверяет декларацию, после чего принимает решение о назначении субсидии. Однако при наличии задолженности в скидке на оплату коммунальных услуг могут отказать.

Как пенсионеру продлить субсидию?

Пенсионный фонд автоматически назначает субсидию на следующий сезон, если в предыдущем сезоне лицо получало льготу.

Однако в некоторых случаях нужно подавать новое заявление каждый сезон:

при наличии в составе семьи ВПЛ;

когда субсидия назначается для арендованной квартиры или дома;

если предоставляется льгота на сжиженный газ, твердое или жидкое печное топливо.

Стоит знать! Пенсионный фонд должен в течение 3 дней с момента принятия решения о назначении субсидии сообщить об этом получателя льготы.