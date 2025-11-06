Блекаути в Росії можуть бути гірші за українські: експерт назвав найвразливіший регіон

Які блекаути можливі в Росії?

Енергосистема в Росії, на відміну від української, має змогу часового балансування, оскільки країна має багато часових поясів. Про це в медіацентрі Україна розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, передає 24 Канал.

Тобто в Росії в години пік можуть відбуватися перетоки електроенергії від одного регіону до іншого, коли змінюються часові пояси.

Однак зараз удари ЗСУ вибивають структуру, яка постачає електрику між часовими поясами. Коли ці удари досягнуть критичної межі, у Росії почнуться масштабні блекаути.

Насамперед, за словами експерта, постраждає Південний енергетичний округ, який був історично слабким. А потім до нього додалися окуповані території України, куди теж потрібно постачати електрику. Тому проблем в окрузі вистачає.

Коли ми відіб'ємо реально високовольтні підстанції, які дають змогу перекачувати електроенергію з округа в округ, то в Південному окрузі будуть відключення більш інтенсивні, нім в Україні,

– запевнив Харченко.

Експерт зауважив, що чекати цього недовго. Адже, за його підрахунками, ЗСУ вже наблизили блекаут у південній частині Росії на 60%.

Чи можливий блекаут в Москві?

Однак, за словами експерта, таку ж тактику не можна застосувати до Москви.Адже російська столиця має окрему систему високовольтного енергозабезпечення. У неї є внутрішня генерація. Однак Москва так само вразлива.

Вразити Москву не так просто, адже вона добре захищена. Але це мегаполіс на 12 з половиною мільйонів людей. Там величезне споживання і величезна вразливість через це,

– додав Харченко.

Він наголосив, що. Україна добре знає енергосистему Росії, не гірше, ніж вона українську, тож знає, як її вразити.

Де вже були блекаути в Росії?

Зауважимо, що у Росії вже були відключення світла після атак дронів. У понеділок, 3 листопада, пошкоджень зазнала електропідстанція у Курській області, через що запровадили аварійні відключення, за словами губернатора регіону Олександра Хінштейна.

Відомо, що внаслідок дронового удару постраждала електропідстанція в Рильську.