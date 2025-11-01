Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російський пропагандистський канал "Рен ТВ", телеграм-канал мера Москви Сергія Собяніна та місцеві пабліки.

Цікаво Від Москви аж до Сибіру: як сили опору позбавляють росіян електрики та зв'язку

Що відомо про відключення світла у Підмосков'ї?

Приблизно о 22 годині 31 жовтня жителів Жуковського, що в Московській області, почали жалітися на проблеми зі світлом та теплом. Це відбувалося на тлі масованої атаки невідомими дронами.

Пізніше місцева влада назвала проблеми зі світлом "аварійною ситуацією". Наразі нібито ведуться роботи з "усунення пошкодження".

Згодом у мережі з'явилося відео, як жителі Жуковського сидять без світла. Місто буквально поринуло в темряву, а жителі багатоповерхівок розважаються ліхтариками, підсвічуючи фасади чи вікна.

У Жуковському немає світла: дивіться відео

Уточнюється, що енергопостачання немає у будинках, розташованих на вулицях Туполєва, Амет-хан-Султана, Нижегородській, Сєрова, Калугіна, Чкалова та Гарнаєва, Комсомольській, Грінчика, Осипенка.

Жуковський в блекауті: дивіться відео

Пізніше у Міноборони Росії повідомили, що нібито 38 українських БПЛА "знищили сили ППО за три години над територією РФ".

Також про те, що російські військові збили безпілотник, що летів до Москви, написав і мер столиці країни-агресорки Сергій Собянін. За його словами, на місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб.

Той факт, що Московська область лишилася без світла підтвердив і керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

До речі, військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп в етері 24 Каналу зазначив, що Росія намагається створити навколо Москви щільне кільце оборони з комплексів С-300 та С-400. Проте навіть багаторівнева система не здатна гарантувати захист столиці країни-агресорки від масштабних або скоординованих атак.

Де ще не було світла в Росії під час атаки?

Також увечері 31 жовтня про перебої зі світлом писали й жителі Тули. Зокрема, на відео, які ширили у мережі також можна побачити "світломузику" та мигання ліхтарів на вулицях.

Також на деяких вулицях міста спрацювали сигналізації від автівок, ймовірно, після вибухів.

Жителі Тули жаліються на перебої зі світлом: дивіться відео (18+)

Також про проблеми в туляків з електрикою писав і керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

