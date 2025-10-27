Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп в ефірі 24 Каналу зазначив, що концентрація новітніх систем навколо Москви лише оголює інші напрями. За його словами, такі дії показують страх Кремля перед можливими ударами та слабкість російської оборони в цілому.

Наскільки ефективна московська система ППО?

Супутникові знімки показали, що комплекси S-300 і S-400 утворюють кільце навколо Москви. Російські військові позиціонують цю систему як багаторівневу оборону, здатну захистити столицю від будь-яких атак.



Мапа ППО довкола Москви / телеграм-канал "КіберБорошно"

Жодна система не гарантує стовідсоткового захисту. ППО це не окремий комплекс, а поєднання раннього виявлення, розпізнавання цілей і достатньої вогневої потужності на всіх дальностях,

– сказав Шарп.

Справжню ефективність таких систем визначає практика. Успішність оборони залежить не від кількості установок, а від того, наскільки узгоджено вони працюють. Саме це стане головним випробуванням для Москви у разі масштабної атаки.

Чому Москва концентрує системи ППО навколо столиці?

Росія продовжує нарощувати оборону в центральних районах, розміщуючи нові комплекси S-400 навіть у житлових зонах. Це свідчить про страх перед можливими ударами та бажання убезпечити політичне керівництво, а не промислові чи військові об'єкти. Така тактика демонструє, що головним пріоритетом для Кремля залишається власна безпека.

Маса засобів ППО розташована навколо Москви, а значить, цих засобів немає в інших місцях. Вони не прикривають НПЗ, які піддаються атакам, і не захищають війська на лінії фронту,

– сказав оглядач.

Концентрація оборони біля столиці послаблює інші напрямки. Військові ресурси розподіляються нерівномірно, що відкриває нові вразливі ділянки для українських ударів. Зосередженість Кремля на самозахисті знижує ефективність усієї системи оборони країни.

Потужна ППО не гарантує безпеки Москві

Попри численні установки навколо столиці, російська система оборони залишається вразливою. Вона створена як теоретична модель, але її ефективність у реальних умовах ще не перевірена. Під час масованого нападу координація та швидкість реагування часто виявляються вирішальними, а не кількість ракет чи радарів.

Якщо українці приймуть рішення завдавати масштабних ударів по Москві, це стане справжнім тестом для цієї системи. Результат буде видно одразу, бо приховати влучання в межах столиці або області неможливо,

– сказав Шарп.

Російське командування усвідомлює, що майбутня перевірка неминуча. Тому нинішнє зміцнення ППО є радше спробою виграти час і зменшити паніку серед населення. Такий страх лише підкреслює невпевненість у власних силах і залежність від техніки, ефективність якої доведе лише практика.

Що означає посилення оборони Москви?

Масове розгортання систем ППО довкола російської столиці стало показником страху перед новою фазою війни. Москва готується до сценаріїв, у яких удари можуть досягати політичного центру країни. Це змушує владу визнавати: українські дрони вже змінили відчуття безпеки навіть у серці Росії.

Росія насправді серйозно ставиться до українських загроз і можливостей. Вони розуміють, що рано чи пізно чиновникам доведеться сидіти в бомбосховищах, якщо удари по українських об'єктах продовжаться,

– зазначив оглядач.

Символічна недоторканність Москви зруйнована. Війна, яку Кремль починав далеко від своїх кордонів, поступово наближається до самого центру. Це не лише військовий, а й психологічний перелом, що демонструє крихкість російського міфу про всесильну оборону.

