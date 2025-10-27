Про це пише 24 Канал з посиланням на міноборони країни-агресорки.
Що відомо про вибухи у Росії?
В ніч проти понеділка, 27 жовтня, безпілотники атакували низку регіонів.
В міноборони Росії заявили, що силами ППО нібито було "знищено" 193 дрони, 40 із них – над Московською областю. Там вказали про "перехоплення" 34 БпЛА, які "летіли на Москву".
У зведенні кремлівського відомства йдеться, що найбільше дронів (47) російська "пе-ве-о" нібито збила над територією Брянської області. Однак це не єдиний регіон, в якому фіксували дрони. Так, в міноборони заявляють про збиття БпЛА в таких областях:
- 47 – над територією Брянської області,
- 42 – над територією Калузької області,
- 40 – над територією Московського регіону, у тому числі 34 БпЛА, що летіли до Москви,
- 32 – над територією Тульської області,
- 10 – над територією Курської області,
- 7 – над територією Орловської області,
- 4 – над територією Ростовської області,
- 4 – над територією Воронезької області,
- 2 – над територією Оренбурзької області,
- 2 – над територією Тамбовської області,
- 1 – над територією Бєлгородської області,
- 1 – над територією Липецької області,
- 1 – над територією Самарської області.
Атака на Москву: основне
Нагадаємо, ще ввечері 26 жовтня в Московській області скаржилися на дрони. Деякі аеропорти призупиняли роботу.
В телеграм-каналах публікували відео, на яких чути, як у Москві лунають вибухи. Також зазначається, що в місті є влучання. Зокрема, на одному із фото, поширеному у мережі, видно стовп диму.
Після опівночі 27 жовтня мер Москви Сергій Собянін повідомляв, що БпЛА продовжували намагатись атакувати Москву.