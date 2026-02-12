Про це свідчить указ №111/2026, оприлюднений на сайті Офісу Президента.
Дивіться також За 24, 48 і 72 години: Рютте привідкрив деталі гарантій безпеки для України
Яке рішення РНБО ввели у дію?
Нещодавно РНБО підготувала пропозиції щодо гарантій безпеки для України та доручила Міністерству закордонних справ спільно з Міноборони терміново розробити й подати президентові проєкти відповідних міжнародних договорів.
Після розгляду пропозицій президент Володимир Зеленський указом ввів у дію рішення РНБО, документ набирає чинності з моменту публікації. Контроль за його виконанням поклали на секретаря РНБО Рустема Умєрова.
Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 січня 2026 року "Про гарантії безпеки для України",
– ідеться в указі.
До слова, нещодавно український президент повідомляв, що документи щодо гарантій безпеки для України вже готові. Він заявляв про намір використати їх як основу для закінчення війни та досягненні довготривалого миру.