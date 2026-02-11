Ведучий Даніель Ткіє розповів 24 Каналу, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте думає про гарантії безпеки для України. Окрім цього, є певні деталі, як США можуть діяти, якщо Росія порушить мирні домовленості.

Що відомо про гарантії безпеки для України?

Даніель Ткіє підкреслив, що у західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що європейські союзники нашої держави узгодили з американцями гарантії безпеки для України, якщо буде укладена угода про припинення вогню.

Вони передбачають, що у перші 24 години ЗСУ реагуватимуть на будь-які атаки Росії, після 48 годин до відповіді долучаться європейські союзники, зокрема "коаліція охочих", і лише після 72 годин американські партнери, можливо, також дадуть військову відповідь Росії,

– сказав він.

Поки достеменно невідомо, як саме США реагуватимуть на порушення мирних домовленостей з боку Росії, проте є чутки, що американці можуть застосувати свою силу з повітря.

Важливо! У Москві заявляють, що можливі домовленості про завершення війни мають передбачати гарантії безпеки не лише для України, а й для Росії. У Кремлі стверджують, що ЄС нібито ігнорує ці вимоги, і попереджають, що без урахування російських інтересів жодної мирної угоди не буде.

Ведучий підкреслив, що запитав у генсека НАТО, чи українці можуть вірити в обіцянки Дональда Трампа, чи лідер США готовий відправить американські війська на захист України, якщо Росія порушить мирну угоду.

Ми досягли величезного прогресу у питаннях гарантій безпеки для України за останні 6 місяців,

– зауважив Марк Рютте.

Він наголосив, що елементами сталого миру є ЗСУ, які завжди будуть на передовій захисту України, та "коаліція охочих". Франція, Велика Британія та інші країни вже обговорюють, як можна колективно допомогти нашій державі захистити себе, якщо Росія порушить угоду про припинення вогню чи сталий мир.

У серпні 2025 року президент США вперше заявив, що його країна братиме участь в цьому. Однак найперше слід досягти мирної угоди, тоді гарантії безпеки будуть активовані,

– розповів генсек НАТО.

За його словами, залишається відкритим питанням лише те, чи Росія дійсно готова до серйозних переговорів. Зараз адміністрація Трампа, ймовірно, працює над тим, щоб з'ясувати це.

Ведучий 24 Каналу також додав, що у розвідці НАТО сумніваються, чи Росія дійсно готова завершувати війну в Україні. Вони поки не бачать таких ознак, вважаючи, що наступні 6 місяців бойові дії можуть продовжуватись.

Гарантії безпеки для України: останні новини