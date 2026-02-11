Ведущий Даниэль Ткие рассказал 24 Каналу, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте думает о гарантиях безопасности для Украины. Кроме этого, есть определенные детали, как США могут действовать, если Россия нарушит мирные договоренности.

Смотрите также Переговоров в Москве и Беларуси не будет, – Зеленский

Что известно о гарантиях безопасности для Украины?

Даниэль Ткие подчеркнул, что в западных СМИ появилась информация о том, что европейские союзники нашего государства согласовали с американцами гарантии безопасности для Украины, если будет заключено соглашение о прекращении огня.

Они предусматривают, что в первые 24 часа ВСУ будут реагировать на любые атаки России, после 48 часов к ответу присоединятся европейские союзники, в частности "коалиция желающих", и только после 72 часов американские партнеры, возможно, также дадут военный ответ России,

– сказал он.

Пока точно неизвестно, как именно США будут реагировать на нарушение мирных договоренностей со стороны России, однако есть слухи, что американцы могут применить свою силу с воздуха.

Важно! В Москве заявляют, что возможные договоренности о завершении войны должны предусматривать гарантии безопасности не только для Украины, но и для России. В Кремле утверждают, что ЕС якобы игнорирует эти требования, и предупреждают, что без учета российских интересов никакого мирного соглашения не будет.

Ведущий подчеркнул, что спросил у генсека НАТО, могут ли украинцы верить в обещания Дональда Трампа, готов ли лидер США отправит американские войска на защиту Украины, если Россия нарушит мирное соглашение.

Мы достигли огромного прогресса в вопросах гарантий безопасности для Украины за последние 6 месяцев,

– отметил Марк Рютте.

Он отметил, что элементами устойчивого мира являются ВСУ, которые всегда будут на передовой защиты Украины, и "коалиция желающих". Франция, Великобритания и другие страны уже обсуждают, как можно коллективно помочь нашему государству защитить себя, если Россия нарушит соглашение о прекращении огня или устойчивый мир.

В августе 2025 года президент США впервые заявил, что его страна будет участвовать в этом. Однако прежде всего следует достичь мирного соглашения, тогда гарантии безопасности будут активированы,

– рассказал генсек НАТО.

По его словам, остается открытым вопросом лишь то, действительно ли Россия готова к серьезным переговорам. Сейчас администрация Трампа, вероятно, работает над тем, чтобы выяснить это.

Ведущий 24 Канала также добавил, что в разведке НАТО сомневаются, действительно ли Россия готова завершать войну в Украине. Они пока не видят таких признаков, считая, что следующие 6 месяцев боевые действия могут продолжаться.

Гарантии безопасности для Украины: последние новости