Москва критикует ЕС за игнорирование требований о гарантиях безопасности для России. Об этом заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, в интервью российскому изданию "Известия".

Смотрите также Членство Украины в ЕС до 2027 года: Евросоюз разработал план из 5 шагов, – Politico

Какие требования выдвигает Кремль?

Россия стремится, чтобы мирное соглашение содержало гарантии безопасности не только для Украины, но и для и для них.

Мирное урегулирование в Украине должно учитывать интересы безопасности Украины, но ключевым фактором, конечно, являются интересы безопасности России,

– отметил Грушко.

По его словам, в заявлениях лидеров ЕС вопрос гарантий для России якобы игнорируется, хотя без этого, как утверждает Москва, мирное соглашение невозможно.

В прошлом году с аналогичной позицией выступал представитель Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что гарантии безопасности для Украины могут быть предметом будущих переговоров, однако для России они также остаются ключевым элементом договоренностей.

Как продвигаются мирные переговоры по завершению войны в Украине?