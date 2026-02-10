Москва критикує ЄС за ігнорування вимог про гарантії безпеки для Росії. Про це заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив, в інтерв'ю російському виданню "Известия".

Які вимоги висуває Кремль?

Росія прагне, щоб мирна угода містила гарантії безпеки не тільки для України, але й для й для них.

Мирне врегулювання в Україні має враховувати інтереси безпеки України, але ключовим фактором, звичайно, є інтереси безпеки Росії,

– зазначив Грушко.

За його словами, у заявах лідерів ЄС питання гарантій для Росії нібито ігнорується, хоча без цього, як стверджує Москва, мирна угода неможлива.

Минулого року з аналогічною позицією виступав речник Кремля Дмитро Пєсков, підкресливши, що гарантії безпеки для України можуть бути предметом майбутніх переговорів, проте для Росії вони також залишаються ключовим елементом домовленостей.

