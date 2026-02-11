Об этом Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами.
Смотрите также "Российская армия не готовится останавливаться": Зеленский сделал заявление о планах России
Что Зеленский думает об идее мирных переговоров в Москве?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоров с Россией в Москве или Беларуси не будет.
Я слышал несколько раз публично, как российская сторона приглашала. Правда, мне кажется, что они приглашали меня лично. Я на это отреагировал. Мы защищаем наше государство, и на нас напала Россия, и они являются агрессором. Я не могу приехать на переговоры с Путиным в Москву,
– отметил Зеленский.
Он добавил, что в то же время Украина готова поддерживать идеи США, встречаться на любых территориях, кроме России и Беларуси. Последняя является союзницей России и помогала осуществить нападение в 2022 году.
Зеленский рассказал, когда может состояться следующая трехсторонняя встреча и что будет темой
Владимир Зеленский заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров может состояться в США во вторник или среду, то есть 17 или 18 февраля.
Среди тем, которые планируют обсудить – инициатива США по создания свободной экономической зоны как буфера на Востоке Украины. Но, как отметил Зеленский, и Киев, и Москва к такому варианту относятся скептически. Киев также против того, чтобы отдавать России ту территорию Донетчины, которую оккупанты не захватили.