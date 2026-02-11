Об этом пишет Bloomberg News.

Когда состоится новый этап переговоров?

По словам главы государства, пока неизвестно согласится ли российская сторона на проведение переговоров в США. Впрочем предварительно ожидается, что новый этап встреч в рамках мирного урегулирования войны в Украине состоится во вторник или среду.

Среди тем, которые планируют обсудить – инициатива США по созданию свободной экономической зоны как буфера на востоке Украины. Но, как отметил Зеленский, и Киев, и Москва к такому варианту относятся скептически.

Ни одна из сторон не в восторге от идеи свободной экономической зоны – ни россияне, ни мы. У нас разные взгляды на это. А договоренности были такими – вернемся к следующей встрече с видением того, как это может выглядеть,

– сказал Зеленский.

В то же время президент Украины отметил, что Америка должна уточнить свою позицию в вопросах контроля буферной зоны.

"Если это наша территория – а это наша территория – то страна, чья это территория, должна ею управлять", – сказал Зеленский.

В то же время Киев планирует обсудить с Вашингтоном в двустороннем порядке послевоенное восстановление Украины и некоторые экономические вопросы. Для этого, в составе делегации появится министр экономики Алексей Соболев.

Детали возможного формата встречи и полный состав делегаций пока не разглашаются.

Как прошла трехсторонняя встреча в Абу-Даби?

Зеленский назвал диалог в ОАЭ между Украиной, Россией и США конструктивным. По его словам, если переговоры будут продолжаться и в дальнейшем положительно, то война может закончиться в течение нескольких месяцев.

Переговоры 4 и 5 февраля в Эмиратах были сосредоточены на механизмах прекращения огня и том, как это будут контролировать США. Впрочем сторонам не удалось согласовать детали.

Комментируя ход мирных переговоров, спецпосланник США Стив Уиткофф сообщил, что "впереди ещё много работы". По его словам, обсуждения будут продолжаться, и "в ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс".