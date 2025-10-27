Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на минобороны страны-агрессора.

Смотрите также Кольцо вокруг Москвы: в сети показали якобы расположение систем ПВО в столице России

Что известно о взрывах в России?

В ночь на понедельник, 27 октября, беспилотники атаковали ряд регионов.

В минобороны России заявили, что силами ПВО якобы было "уничтожено" 193 дрона, 40 из них – над Московской областью. Там указали о "перехвате" 34 БпЛА, которые "летели на Москву".

В сводке кремлевского ведомства говорится, что больше всего дронов (47) российская "пе-ве-о" якобы сбила над территорией Брянской области. Однако это не единственный регион, в котором фиксировали дроны. Так, в минобороны заявляют о сбитии БпЛА в таких областях:

47 – над территорией Брянской области,

42 – над территорией Калужской области,

40 – над территорией Московского региона, в том числе 34 БпЛА, летевших в Москву,

32 – над территорией Тульской области,

10 – над территорией Курской области,

7 – над территорией Орловской области,

4 – над территорией Ростовской области,

4 – над территорией Воронежской области,

2 – над территорией Оренбургской области,

2 – над территорией Тамбовской области,

1 – над территорией Белгородской области,

1 – над территорией Липецкой области,

1 – над территорией Самарской области.

Смотрите также Под Москвой пылает нефтебаза после атаки дронов

Атака на Москву: основное