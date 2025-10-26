Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение OSINT-специалиста Jembob.

Что в сети говорят о российской ПВО?

Согласно карте, в разных районах Москвы расположены системы противовоздушной обороны, которые образуют кольцо вокруг столицы. На фото показано комплексы С-300, С-400 и радары, которые обеспечивают прикрытие важных объектов.

Предположительно, карта сети ПВО в Москве: смотрите фото

По состоянию на утро 26 октября официального подтверждения расположения систем от российских военных не поступало.

В то же время по данным OSINT-аналитика, в Измаиловском районе Москвы появилась новая система ПВО С-400. Другие комплексы С-300 и С-400 расположены вокруг города таким образом, чтобы создавать многоуровневую оборону.

Как работает российская ПВО?