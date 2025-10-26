Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на губернатора Тульской области Дмитрия Миляева и минобороны России.

Что известно об атаке дронов на Россию 26 октября?

В 9 областях России раздавались взрывы из-за дроновой атаки. Только в Тульской области прогремело не менее 10 раз, потому что российская ПВО якобы уничтожала беспилотники. Местные жители Ленинского района и Заречья проснулись около 05:00 из-за многочисленных взрывов и вспышек в небе.

Об опасности применения дронов губернатор Тульской области сообщил еще в 03:01. Позже Миляев рассказал, что регион атаковали 26 беспилотников. По его информации, пострадавших или разрушений нет.

Тульская область под атакой БпЛА: смотрите видео

Этой ночью дроны достигли даже Московской области, сообщил мэр Сергей Собянин. Один из них двигался на российскую столицу. На подлете к городу дрон упал. На место поехали экстренные службы.

Еще несколько БпЛА атаковали территорию вблизи аэропорта Протасово в Рязанской области. О последствиях применения дронов по объекту пока не сообщалось.

Дроны достигли аэропорта в Рязанской области: видео

Сколько дронов ночью атаковали Россию?

Как пишет вражеское минобороны, всего дронов было 82:

30 беспилотников видели над территорией Брянской области;

26 – над территорией Тульской области;

7 – над акваторией Черного моря;

четыре – над акваторией Азовского моря;

четыре – над территорией Краснодарского края;

четыре – над территорией Рязанской области;

три – над территорией Ростовской области;

два БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе один БпЛА летел на Москву;

один – над территорией Курской области;

один – над территорией Липецкой области.

Последние атаки на Россию: что известно?

Накануне атака дронов вызвала пожар в Волгоградской области. Была атакована подстанция ЛЭП Балашовская. В результате атаки пострадавших не было, но в одном районе повреждено частное жилое здание.

24 октября Неизвестные дроны атаковали Россию, вызвав взрывы в разных областях, в частности в Ростовской, где пострадало 10 муниципалитетов. В результате атаки без света остались жители Новошахтинска.