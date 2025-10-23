Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГУР.

Что известно об атаке по российским десантникам в Ставрополе?

В среду, 22 октября, украинская разведка совместно с силами Движения освобождения Кавказа смогла ликвидировать по меньшей мере трех военнослужащих 247 кавказского казачьего полка. Это часть десантных войск России.

В ГУР поделились, что взрыв произошел вечером возле контрольно-пропускного пункта воинской части №54801 в центре Ставрополя. В момент взрыва там находились десантники. Известно, что солдаты и офицеры этого подразделения принимали активное участие в боевых действиях еще с 2014 года. Они совершили немало военных преступлений и во время полномасштабной войны в Украине.

По данным Международного разведывательного сообщества InformNapalm, полк входит в 7 гвардейскую десантно-штурмовую (горную) дивизию. В 2014 году Россия в частности привлекала российских кадровых военнослужащих 247 полка в качестве руководителей и советников террористических формирований – так называемый "ЛНР" и "ДНР".

Также в статье сообщества описаны конкретные показания подполковника Станислава Ершова о военных преступлениях на Луганщине с 2014 года.

Как произошел взрыв в Ставрополе?

Вечером 22 октября на автобусной остановке вблизи воинской части произошел спланированный инцидент. Там стояла детская коляска, в которой предварительно было заложено взрывное устройство. В результате этого ранения получила женщина. Место происшествия окружили полицейские.

Россияне сообщили, что исполнителя взрыва сразу задержали и доставили на территорию воинской части. Инцидент квалифицировали как теракт или умышленное убийство.

