Об этом информируют российские СМИ, передает 24 Канал.

Что стало причиной взрыва в Ставрополе?

Согласно информации местных телеграм-каналов, инцидент был спланирован. Взрывное устройство, вероятно, заложили в детскую коляску. В результате взрыва пострадала женщина, которая получила многочисленные осколочные ранения.

Сообщалось, что ее госпитализировали в тяжелом состоянии и сейчас пострадавшая находится в больнице. Правоохранители оперативно оцепили место происшествия и задержали подозреваемого в причастности к взрыву.

Мужчину, которого считают возможным исполнителем, уже доставили на территорию воинской части для допроса.

По информации российских СМИ, следственный комитет рассматривает несколько версий инцидента. Речь идет о рассмотрении дела как теракт или же как умышленное убийство.

Место происшествия остается под усиленным контролем силовиков, детали расследования пока не разглашаются.

Предыдущие взрывные инциденты с военными объектами в России