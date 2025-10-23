Об этом информируют российские СМИ, передает 24 Канал.
Что стало причиной взрыва в Ставрополе?
Согласно информации местных телеграм-каналов, инцидент был спланирован. Взрывное устройство, вероятно, заложили в детскую коляску. В результате взрыва пострадала женщина, которая получила многочисленные осколочные ранения.
Сообщалось, что ее госпитализировали в тяжелом состоянии и сейчас пострадавшая находится в больнице. Правоохранители оперативно оцепили место происшествия и задержали подозреваемого в причастности к взрыву.
Мужчину, которого считают возможным исполнителем, уже доставили на территорию воинской части для допроса.
По информации российских СМИ, следственный комитет рассматривает несколько версий инцидента. Речь идет о рассмотрении дела как теракт или же как умышленное убийство.
Место происшествия остается под усиленным контролем силовиков, детали расследования пока не разглашаются.
Предыдущие взрывные инциденты с военными объектами в России
В ночь на 21 августа Силы обороны Украины нанесли точный удар по авиабазе "Бутурлиновка" в Воронежской области. В результате атаки удалось уничтожить технико-эксплуатационное подразделение, которое отвечало за ремонт и обслуживание вражеских самолетов.
А уже 30 августа, украинские беспилотники вероятно поразили российские боевые вертолеты – по предварительным данным, речь идет о моделях Ми-8 и Ми-24.
Также в начале сентября вблизи российского Хабаровска прогремели мощные взрывы неподалеку военной части №6912, чьи подразделения ранее участвовали в боевых действиях против Украины.
Инцидент произошел на парковке возле территории части – там сработали два взрывных устройства. В результате взрыва среди российских военных есть погибшие и раненые.