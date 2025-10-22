Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали десятки офицеров ССО и ГРУ России, которые входили в самые закрытые силовые структуры Кремля. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на проект "Хочу жить".
Кого удалось ликвидировать ВСУ?
Недавно стало известно о ликвидации диверсионно-разведывательной группы Центра специального назначения "Сенеж", которая действовала в Черниговской области. Украинские разведчики 54-го отдельного разведывательного батальона совместно с пограничниками 105-го отряда имени князя Владимира Великого ликвидировали шестерых спецназовцев противника. По данным, их тела, оружие и снаряжение изъяли.
Проект "Хочу жить" опубликовал перечень лиц, которых ликвидировали ВСУ, среди погибших офицеров – не только представители "Сенежа" и "Кубинки", но и других элитных подразделений ССО и ГРУ России.
Список ликвидированных офицеров ССО России / Проект "Хочу жить"
Важно знать! Подразделения "Сенеж" и "Кубинка" – это ключевые элитные формирования, которые подчиняются непосредственно Генштабу России. Их бойцы выполняют самые сложные задачи в России и за рубежом.
Потери бойцов из подразделений "Сенеж" и "Кубинка" особенно болезненны для России, ведь каждый из них – не просто рядовой солдат, а специалист, который готовился годами. По оценке экспертов, один боец готовится для службы годами и требует огромных ресурсов.
По данным проекта "Хочу жить" с начала полномасштабного вторжения России в Украину, ВСУ ликвидировали не менее 58 специалистов из российских ССО, ГРУ и ФСБ.
Что известно о потерях оккупантов на войне в Украине?
Недавно стало известно о ликвидации сына кандидата в президенты Беларуси Ивана Уса, который воевал в армии России. Еще Ус известен своей особо враждебной позицией в отношении Украины. Через два месяца после начала своей службы, белорус пропал без вести, а в октябре 2025 его идентифицировали среди тел, переданных России.
За сутки 21 октября, украинским силам удалось уничтожить 1050 российских захватчиков, два танка, 11 боевых бронированных машин и 12 артиллерийских систем. А также 60 беспилотных летательных аппаратов, 96 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.
В целом потери россиян в войне составляют примерно 1 133 250 человек, 11 280 танков и 23 447 боевых бронированных машин.