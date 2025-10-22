Збройні сили України з початку повномасштабного вторгнення ліквідували десятки офіцерів ССО та ГРУ Росії, які входили до найзакритіших силових структур Кремля. Про це пише 24 Канал із посиланням на проєкт "Хочу жити".

Кого вдалось ліквідувати ЗСУ?

Нещодавно стало відомо про ліквідацію диверсійно-розвідувальної групи Центру спеціального призначення "Сенеж", яка діяла в Чернігівській області. Українські розвідники 54-го окремого розвідувального батальйону спільно з прикордонниками 105-го загону імені князя Володимира Великого ліквідували шістьох спецпризначенців противника. За даними, їхні тіла, зброю та спорядження вилучили.

Проєкт "Хочу жити" опублікував перелік осіб, яких ліквідували ЗСУ, серед загиблих офіцерів – не лише представники "Сенежу" та "Кубинки", а й інших елітних підрозділів ССО та ГРУ Росії.



Список ліквідованих офіцерів ССО Росії / Проєкт "Хочу жити"

Важливо знати! Підрозділи "Сенеж" та "Кубинка" – це ключові елітні формування, які підпорядковуються безпосередньо Генштабу Росії. Їхні бійці виконують найскладніші завдання в Росії та за кордоном.

Втрати бійців з підрозділів "Сенеж" та "Кубинка" особливо болючі для Росії, адже кожен із них – не просто рядовий солдат, а фахівець, який готувався роками. За оцінкою експертів, один боєць готується для служби роками й потребує величезних ресурсів.

За даними проєкту "Хочу жити" з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ЗСУ ліквідували щонайменше 58 фахівців із російських ССО, ГРУ та ФСБ.

