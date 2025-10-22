Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Полюють на жителів, вдираються до осель: волонтерка шокувала звірствами росіян у Покровську

Які напрямки штурмує ворог?

За інформацією Генштабу ЗСУ минулої доби ворог здійснив два ракетні та 63 авіаційні удари, застосувавши шість ракет і 148 керованих авіабомб. Окрім цього, було зафіксовано понад 4 тисячі обстрілів, 89 з них – із реактивних систем залпового вогню. Окупанти також залучили близько 4 500 дронів-камікадзе.

Минулої доби Сили оборони знищили кілька районів скупчення сили противника, а саме особового складу, техніки та озброєння.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках окупанти здійснили одну атаку. Ворог завдав 8 авіаційних ударів – застосував 21 керовану авіабомбу та здійснив 160 обстрілів, шість з них – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався 13 разів прорвати українську оборону поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Строївки, Кам'янки, Західного та у бік Боловички й Колодязного.

Українські воїни минулої доби відбили дев'ять ворожих атак на Куп'янському напрямку. Штурмові дії противника були зосереджені в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Зеленого Гаю, Нової Кругляківки та у бік Петропавлівки й Курилівки.

На Лиманському напрямку окупанти намагались прорватись 17 разів поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Карпівка, Середнє, Колодязі, Дерилове, Мирне та Новоселівка.

На Слов'янському напрямку противник намагався 5 разів просунутись вперед у районах Серебрянки, Новоселівки, Виїмки та Переїзного.

На Костянтинівському напрямку українці відбили 25 атак ворога у районах населених пунктів Біла Гора, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївки, Русин Яр.

На найгарячішому Покровському напрямку захисники успішно відбили 64 штурмові дії ворога в декількох районах, зокрема в Покровську, Червоному Лимані та Никанорівці.