Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сили оборони Півдня України.

Як Сили оборони відбивали штурм ворога на Оріхівському напрямку?

Військові зазначили, що в понеділок 20 жовтня близько 14:00 російські війська здійснили провальний штурм позицій ЗСУ на Оріхівському напрямку. Наступ окупанти вели на двох основних напрямках: на село Мала Токмачка (підрозділи 71-й мотострілецький полк, 42-га мотострілецька дивізія, сили до двох рот з бронетехнікою) та на Новоандріївку (503-й мотострілецький полк 19-та мотострілецька дивізія).

Загалом у смузі відповідальності 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг" аеророзвідка зафіксувала рух 11 бойових броньованих машин (ББМ), 1 танка, 10 мотоциклів та до 120 піших окупантів.

Внаслідок злагодженого вогню (дрони, артилерія, піхота) українські захисники повністю знищили або пошкодили значну частину ворожої техніки. Зокрема, на Новоандріївському напрямку було знищено 6 ББМ та 8 мотоциклів, ще 5 ББМ та 1 танк пошкоджено,

– зазначили Сили оборони Півдня України.

Українські військові відбили масштабний наступ ворога на Оріхівському напрямку / Відео Сил оборони Півдня України

За даними захисників, загальні втрати техніки окупантів на стику 65-ї та 118-ї бригад перевищили 25 одиниць здебільшого завдяки роботі пілотів ударних дронів.

"Ворожий десант не зміг дістатися позицій ЗСУ. У 65-й бригаді втрат серед особового складу немає, жодної позиції не втрачено. Бойова робота з добивання залишків ворога триває", – резюмували військові.

