Ворог активно збирав техніку для механізованих штурмів. Це в ефірі 24 Каналу зауважив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

"Практично не було техніки. Вони приблизно пів року і більше збирали її у другу хвилю. Тобто взяли так звану паузу для виробництва, відновлення, накопичення техніки, вивели її. Зараз там виведена друга хвиля практично в армійські тили. За деякими позиціями вони намагаються виводити її. Десятки одиниць техніки буває у колонах", – сказав він.

Чому цей напрямок важливий для росіян?

Роман Світан зазначив, що загарбники намагаються використовувати техніку восени. Адже тумани, низька хмарність не дають можливості ЗСУ працювати FPV-дронами у повному об'ємі.

Півтора – два місяці такої погоди, коли можна буде під прикриттям дощів, туманів, низької хмарності виконувати штурми, зокрема, з підтримкою техніки. Вони будуть використовувати цей час,

– підкреслив полковник ЗСУ в запасі.

Українські захисники знайшли деякі механізми, як знищувати російські колони в не дуже гарних для FPV-дронів погодних умовах. Одна з колон вже була знищена. По всій лінії фронту від Василівки до Куп’янська ліквідується по кілька колон на добу.

Напрямок на Малу Токмачку дуже важливий для росіян. Їм потрібно підійти до висот з Запоріжжя. Зараз вони намагалися вийти з Василівки через Кам'янське вздовж старого берега Каховського водосховища у бік Запоріжжя. Їх зупинили, окупанти зазнали досить серйозних втрат. ЗСУ відбили Малу Токмачку, взяли під контроль.

Росіяни намагаються далі вийти на висоти перед Запоріжжям. Дальність з цих висот до Запоріжжя – до 15 кілометрів. Це означає, що можуть витягнути артилерію та почати обстрілювати південні окраїни Запоріжжя. Тому в жодному випадку не можна допускати північніше Малої Токмачки. Зараз на цей напрямок направлені додаткові резерви,

– пояснив військовий експерт.

Логістика росіян на цьому напрямку складна. Він розташований приблизно за 500 кілометрів від основних воєнних хабів. Однак росіяни намагаються накопичитися, в основному у районі Токмака.

Токмак і Василівка – у них два основні воєнні хаби, які вони зараз створили під цей напрямок у бік Запоріжжя. Хоча основне стратегічне завдання – це розширення сухопутного коридору по лінії Запоріжжя – Покровськ,

– додав Світан.

Що відомо про механізовані штурми ворога?