Враг активно собирал технику для механизированных штурмов. Это в эфире 24 Канала заметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Практически не было техники. Они примерно полгода и больше собирали ее во вторую волну. То есть взяли так называемую паузу для производства, восстановления, накопления техники, вывели ее. Сейчас там выведена вторая волна практически в армейские тылы. По некоторым позициям они пытаются выводить ее. Десятки единиц техники бывает в колоннах", – сказал он.

Почему это направление важно для россиян?

Роман Свитан отметил, что захватчики пытаются использовать технику осенью. Ведь туманы, низкая облачность не дают возможности ВСУ работать FPV-дронами в полном объеме.

Полтора – два месяца такой погоды, когда можно будет под прикрытием дождей, туманов, низкой облачности выполнять штурмы, в частности, с поддержкой техники. Они будут использовать это время,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Украинские защитники нашли некоторые механизмы, как уничтожать российские колонны в не очень хороших для FPV-дронов погодных условиях. Одна из колонн уже была уничтожена. По всей линии фронта от Васильевки до Купянска ликвидируется по несколько колонн в сутки.

Направление на Малую Токмачку очень важно для россиян. Им нужно подойти к высотам из Запорожья. Сейчас они пытались выйти из Васильевки через Каменское вдоль старого берега Каховского водохранилища в сторону Запорожья. Их остановили, оккупанты понесли достаточно серьезные потери. ВСУ отбили Малую Токмачку, взяли под контроль.

Россияне пытаются дальше выйти на высоты перед Запорожьем. Дальность с этих высот до Запорожья – до 15 километров. Это означает, что могут вытянуть артиллерию и начать обстреливать южные окраины Запорожья. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать севернее Малой Токмачки. Сейчас на это направление направлены дополнительные резервы,

– пояснил военный эксперт.

Логистика россиян на этом направлении сложная. Оно расположено примерно в 500 километрах от основных военных хабов. Однако россияне пытаются накопиться, в основном в районе Токмака.

Токмак и Васильевка – у них два основных военных хаба, которые они сейчас создали под это направление в сторону Запорожья. Хотя основная стратегическая задача – это расширение сухопутного коридора по линии Запорожье – Покровск,

– добавил Свитан.

Что известно о механизированных штурмах врага?