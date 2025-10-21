Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.

Що відбувається на Півдні країни?

За даними аналітиків, протягом дня 20 жовтня провели ряд штурмових дій по відтинку Щербаки – Нестерянк – Роботине – Новопокровка – Мала Токмачка, використовуючи різноманітну техніку: від важкої (у вигляді танків, БМП, БТР з піхотою) до мотоциклів, які також намагалися на швидкості заїхати як можна далі в глибину оборонних порядків Сил оборони.

Більшість техніки було уражено ще до її підходу до лінії бойового зіткнення, але після підбиття техніки, штурмові дії продовжувала здійснювати піхота,

– заявили фахівці.

Крім того, ворогу вдалося заїхати в Малу Токмачку, де він висадив десант з піхотою. Кількість особового складу невідома, однак Сили оборони жити їй довго не дадуть. Противник використовував танки з тралами для прокладання маршруту, як він це робить зазвичай.

Бої на Півдні / Фото DeepState

Аналітики DeepState припустили, що відбиття накатів противника в населеному пункті Мала Токмачка було успішним, однак ще невідомі до кінця їхні наслідки. "Це гучний дзвіночок від ворога, який напередодні перекинув додаткові сили в цей район, а тепер проводить штурмові дії на широкому відтинку з допомогою техніки", – зауважили фахівці.

Крім того, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у телеефірі розповів, що ворог 20 жовтня розпочав активні штурмові дії із залученням піхоти, бронетехніки, квадроциклів та мотоциклів одразу на кількох напрямках на Півдні.

Зокрема з напрямків поблизу Малої Токмачки, Щербаків, Новоданилівки та Новоандріївки одночасно почали просуватися штурмові групи ворога.

Що відомо про ситуацію на фронті?