Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы обороны Юга Украины.
Как Силы обороны отражали штурм врага на Ореховском направлении?
Военные отметили, что в понедельник 20 октября около 14:00 российские войска совершили провальный штурм позиций ВСУ на Ореховском направлении. Наступление оккупанты вели на двух основных направлениях: на село Малая Токмачка (подразделения 71 мотострелкового полка, 42 мотострелковая дивизия, силы до двух рот с бронетехникой) и на Новоандреевку (503 мотострелковый полк 19 мотострелковая дивизия).
Всего в полосе ответственности 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг" аэроразведка зафиксировала движение 11 боевых бронированных машин (ББМ), 1 танка, 10 мотоциклов и до 120 пеших оккупантов.
Вследствие слаженного огня (дроны, артиллерия, пехота) украинские защитники полностью уничтожили или повредили значительную часть вражеской техники. В частности, на Новоандреевском направлении было уничтожено 6 ББМ и 8 мотоциклов, еще 5 ББМ и 1 танк повреждены,
– отметили Силы обороны Юга Украины.
По данным защитников, общие потери техники оккупантов на стыке 65-й и 118-й бригад превысили 25 единиц, в основном благодаря работе пилотов ударных дронов.
"Вражеский десант не смог добраться до позиций ВСУ. В 65-й бригаде потерь среди личного состава нет, ни одной позиции не потеряно. Боевая работа по добиванию остатков врага продолжается", – резюмировали военные.
Какие еще потери техники на фронте понес враг за последнее время?
Служба безопасности Украины сообщила, что уничтожила два легкомоторных самолета врага на временно оккупированной территории. Эти воздушные суда оккупантов создавали проблемы Силам обороны.
Бойцы ССО проникли на подконтрольную врагу территорию на Северо-Слобожанском направлении и уничтожили 13 россиян. Спецназовцы остались на захваченных позициях на ночевку и после успешной засады вернулись для подготовки к следующему заданию.
Ранее Силы обороны Украины повредили вражеские ПВО в оккупированном Запорожье. Это удалось сделать благодаря информации, которую предоставили партизаны из движения "Атеш".