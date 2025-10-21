Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы обороны Юга Украины.

Как Силы обороны отражали штурм врага на Ореховском направлении?

Военные отметили, что в понедельник 20 октября около 14:00 российские войска совершили провальный штурм позиций ВСУ на Ореховском направлении. Наступление оккупанты вели на двух основных направлениях: на село Малая Токмачка (подразделения 71 мотострелкового полка, 42 мотострелковая дивизия, силы до двух рот с бронетехникой) и на Новоандреевку (503 мотострелковый полк 19 мотострелковая дивизия).

Всего в полосе ответственности 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг" аэроразведка зафиксировала движение 11 боевых бронированных машин (ББМ), 1 танка, 10 мотоциклов и до 120 пеших оккупантов.

Вследствие слаженного огня (дроны, артиллерия, пехота) украинские защитники полностью уничтожили или повредили значительную часть вражеской техники. В частности, на Новоандреевском направлении было уничтожено 6 ББМ и 8 мотоциклов, еще 5 ББМ и 1 танк повреждены,

– отметили Силы обороны Юга Украины.

Украинские военные отбили масштабное наступление врага на Ореховском направлении / Видео Сил обороны Юга Украины

По данным защитников, общие потери техники оккупантов на стыке 65-й и 118-й бригад превысили 25 единиц, в основном благодаря работе пилотов ударных дронов.

"Вражеский десант не смог добраться до позиций ВСУ. В 65-й бригаде потерь среди личного состава нет, ни одной позиции не потеряно. Боевая работа по добиванию остатков врага продолжается", – резюмировали военные.

