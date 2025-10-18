Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на партизанское движение "Атеш".

Что говорят партизаны?

Агенты "Атеш" из 291-го гвардейского мотострелкового полка сообщили точные координаты позиций зенитного ракетного комплекса БУК-М1. Расчеты ПВО были развернуты для прикрытия командного пункта полка в районе населенного пункта Токмак.

Силы обороны повредили вражескую ПВО: смотрите фото "Атеш"

Переданная информация включала не только координаты, но и график дежурства расчетов, маршруты подвоза ракет и время перезарядки,

– говорят участники.

Они подчеркнули, что особую ценность имели данные о месте стоянки комплексов ПВО на направлении, что позволило СОУ нанести серьезный удар по воздушной обороне оккупантов.

Какие потери понес враг в последнее время?