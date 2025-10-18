Вероятно, это был новый тип, который до этого еще не "светился". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ и Defense Express.

Смотрите также Ночью в Крыму российские войска сбили собственный самолет, – ВМС

Что известно о новом российском морском дроне?

Сообщается, что российский беспилотник заплыл в территориальные воды Украины и находился вблизи маршрутов гражданского судоходства. Его поражение позволило предотвратить возможные провокации россиян и минимизировать риски для гражданских судов.

Украинские военные уничтожили российский морской дрон: видео ВМС

На опубликованном видео можно увидеть, что дрон просто стоял на одном месте. Вероятно, он был в ожидании своей цели или просто вышел из строя. Также возможно, что беспилотник попал под действие систем радиоэлектронной борьбы, потому что некоторые российские морские дроны управляются именно через радиоканал, который на много легче заглушить чем спутниковую связь.

В Defense Express отмечают, что этот дрон имеет специальную надстройку в задней части. На ней, вероятно, размещена камера, антенна и небольшая радиолокационная станция. Не учитывая надстройку, палуба имеет довольно плоскую форму. Размер этого беспилотника скорее всего небольшой, хотя по имеющимся кадрам это трудно определить.

Судя по довольно мощному взрыву, дрон был оснащен боевой частью. Однако также вполне вероятно, что взрыв произошел в результате применения ВМС сильного средства поражения, а сам беспилотник выполнял роль носителя FPV-дронов, которые прятались в ячейках, встроенных в корпус, и тогда это объяснило бы то, почему он неподвижно стоял.

Ни один из пока известных морских беспилотников России не подходит под это описание, поэтому можно сделать вывод, что это новый, до этого неизвестный тип, или модернизированный и видоизмененный старый.

Среди всех пока известных российских морских дронов, подобную надстройку имеет только ГРК-700 "Визир", который был представлен еще в 2023 году. Однако его надстройка располагается в передней части корпуса и имеет несколько иную форму.

