Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Военно-Морские Силы ВСУ.
К теме В ВМС рассказали, какой именно самолет Россия сбила над Крымом
Как ВМС уничтожили вражеский морской безэкипажный катер?
Украинские военные рассказали, что подразделение Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины обнаружило морской безэкипажный катер противника в территориальных водах Украины. Вражеский катер находился в районе, приближенном к маршруту гражданского судоходства.
Благодаря слаженным действиям ВМС ВС Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины вражеская цель была оперативно уничтожена. Это позволило предотвратить возможные провокации противника и минимизировать риски для гражданского судоходства,
– отметили в ВМС.
Кроме того, защитники показали видео, как был уничтожен этот вражеский морской безэкипажный катер. В цель украинские военные попали с ювелирной точностью.
Как был уничтожен вражеский морской безэкипажный катер / Видео ВМС ВСУ
Обратите внимание! Редакция сайта 24 Канала собирает средства на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее – здесь.
Какие потери у врага были недавно?
Ночью 17 октября украинские военные нанесли удары по объектам оккупантов в Крыму, в частности с помощью ударных дронов. В результате атак пострадали нефтебаза в Гвардейском, ФГКУ комбината "Гвардейский", склад ГСМ в Джанкое и тому подобное.
Кроме того, Силы обороны Юга Украины уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-30 "Смерч". Именно из этого оружия оккупанты обстреливали поля Николаевской области в течение трех месяцев.
В Генштабе ВСУ в утренней сводке 17 октября отметили, что оккупанты потеряли 730 солдат на фронте за последние сутки. Также украинские военные уничтожили средство ПВО россиян, 5 танков и 35 артиллерийских систем.